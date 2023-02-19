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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Eşber Ayaydın   | 19.02.2023
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

Gaziantep

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor

Bu çerçevede gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.



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