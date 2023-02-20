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Dünya, Asrın felaketi

Gana'dan depremzedeler için 17 ton yardım malzemesi gönderildi

Gana'dan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yaklaşık 17 ton ayni yardım gönderildi.

Adam Abu-bashal   | 20.02.2023
Gana'dan depremzedeler için 17 ton yardım malzemesi gönderildi

Abuja

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gana'daki Türk vatandaşları ile Ganalı şirket ve kişiler tarafından 4 ton civarında yardım malzemesinin toplandığını belirtti.

Toplanan yardımlarının Türk Hava Yolları (THY) tarafından ücretsiz taşındığını aktaran Ulueren, "Gönderilen malzemeler arasında battaniye, uyku tulumu, giysi, sanitasyon malzemesi, solar aydınlatma, jeneratör ve hilti bulunuyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ulueren, THY'nin Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) temin ettiği toplam 13 ton çadır, battaniye ve hijyen kitini de Türkiye'ye naklettiğini söyledi.

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