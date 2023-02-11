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Spor, Asrın felaketi

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan depremzede çocuklara moral telefonu

Galatasaray Futbol Takımı kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklarla görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

Emrah Oktay   | 11.02.2023
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan depremzede çocuklara moral telefonu

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüp, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenenleri tahliye etmesi için futbol A takımı otobüsünü de bölgeye gönderdi.

Depremin ikinci günü Hatay'a giderek yardım malzemesi dağıtımında yer alan Kerem, takım otobüsü şoförü Feyyaz Yalçın aracılığıyla görüntülü görüştüğü çocuklara moral vermeye çalıştı.


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