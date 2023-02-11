Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan depremzede çocuklara moral telefonu
Galatasaray Futbol Takımı kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklarla görüntülü telefon görüşmesi yaptı.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüp, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenenleri tahliye etmesi için futbol A takımı otobüsünü de bölgeye gönderdi.
Depremin ikinci günü Hatay'a giderek yardım malzemesi dağıtımında yer alan Kerem, takım otobüsü şoförü Feyyaz Yalçın aracılığıyla görüntülü görüştüğü çocuklara moral vermeye çalıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.