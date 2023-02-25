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Spor, Futbol, Asrın felaketi

Galatasaray yarın depremzedeler için Alanyaspor'la karşılaşacak

Galatasaray, yarın Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.02.2023
Galatasaray yarın depremzedeler için Alanyaspor'la karşılaşacak

İstanbul

Depremzedeler yararına oynanacak mücadele Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin yanı sıra bilet satışından elde edilecek gelirlerin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bağışlanacak.

Passo Lig üzerinden satılacak biletlerin fiyatı ise 100, 200 ve 500 lira olarak belirlendi.

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