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Asrın felaketi

Filistinli çocuklar, Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatlarını kaybedenleri andı

Filistinli çocuklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğinde bir araya geldi.

Mohammed Majed, Safiye Karabacak   | 02.03.2023
Filistinli çocuklar, Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatlarını kaybedenleri andı Fotoğraf: Mustafa Hassona / AA

Gaza

Gazze Destek Derneği tarafından "kalplerimiz sizinle" sloganıyla düzenlenen etkinlik için onlarca Filistinli çocuk, Gazze Limanı'ndaki Mavi Marmara Şehitleri Anıtı yakınlarında toplandı. Etkinlikte Türkiye bayrakları taşındı.

Ayrıca Filistinli çocuklar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışmalarını dile getirmek için "Filistin yanınızda" ve "Türkiye ile Suriye'deki halklara taziyelerimizi ve dualarımızı sunuyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Etkinliğe katılan Filistinli Abdurrahman Mürteci, "Biz Gazze Şeridi'nin çocukları olarak, yıkıcı deprem sonucu başlarına gelen büyük felakette Türk ve Suriye halklarıyla samimi sevgi, sempati ve dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz." dedi.

Gazze Destek Derneği Müdürü Hani Serya, bu etkinliği Türk ve Suriye halkıyla dayanışmak için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Serya, "Kalbimiz Suriye ve Türk halkıyla birlikte. Filistin ve Gazze Şeridi'nden Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremden etkilenenlere insani bir mesaj göndermek için mumlar yakıyoruz. Yaranız yaramızdır." diye konuştu.



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