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Gündem, Asrın felaketi

Filistinli arama kurtarma ve sağlık ekibi, Malatya'da çalışmalara destek veriyor

Filistin'den 27 arama kurtarma uzmanı ve sağlık çalışanı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Mustafa Deveci   | 10.02.2023
Filistinli arama kurtarma ve sağlık ekibi, Malatya'da çalışmalara destek veriyor

Ankara

Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, 17 arama kurtarma, biri doktor olmak üzere 10 sağlık çalışanından oluşan 27 kişilik uzman ekip çalışmalara destek olmak amacıyla Türkiye'ye geldi.

Bu sabah Malatya'ya ulaşan ekip, Türk uzmanlarla birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı.

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