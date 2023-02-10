Filistinli arama kurtarma ve sağlık ekibi, Malatya'da çalışmalara destek veriyor
Filistin'den 27 arama kurtarma uzmanı ve sağlık çalışanı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Ankara
Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, 17 arama kurtarma, biri doktor olmak üzere 10 sağlık çalışanından oluşan 27 kişilik uzman ekip çalışmalara destek olmak amacıyla Türkiye'ye geldi.
Bu sabah Malatya'ya ulaşan ekip, Türk uzmanlarla birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.