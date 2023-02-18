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Spor, Asrın felaketi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'den yaralı depremzedelere ziyaret

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı depremzedeleri ziyaret etti.

Lale Bildirici Büyükkarakaya   | 18.02.2023
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'den yaralı depremzedelere ziyaret

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak afet bölgesinden İstanbul'daki hastanelere getirilen depremzedelerin tedavileri sürüyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, eşi Adriana Müller ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelerek yaralı depremzedelere ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.

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