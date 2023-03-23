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Gündem, Asrın felaketi

Fay hattı üzerindeki Saros'ta Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezi kurulacak

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından fay hattı üzerindeki Saros Körfezi için önlemler alınıyor.

Cihan Demirci  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Fay hattı üzerindeki Saros'ta Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezi kurulacak

Edirne

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyede düzenlenen toplantıda, tüm bölgede hizmet verecek Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezinin ihalesinin sonuçlandığını söyledi.

AFAD, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ve Keşan Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibinin yer alacağı merkezi yaklaşık 225 gün içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Helvacıoğlu, "Her şeyin farkındayız. Deprem kapımızda. Keşan'ın ve Saros Körfezi'nin afet noktasındaki hassasiyeti biliyoruz." dedi.

"Tedbir almalıyız"

Deprem bütçesi oluşturmak istediklerini dile getiren Helvacıoğlu, 400 konteynerlik bir alan bularak alt yapı çalışmalarını yapmak istediklerini ifade etti.

Depreme karşı akademisyenler ve uzmanlarla çalışmalar yaptıklarını anlatan Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"Fay hattı üzerinde yerleşim yerlerimiz var. Saros Körfezi çok riskli. Deprem kapıyı çalmak üzere. Tedbir almalıyız. Yapı stoklarımızda sorunlar var. Problemli yapı stokumuzu yenileyene kadar deprem bizi beklemeyecek. Deprem sonrasında nasıl önlemler alacağımızı çok iyi belirlemeliyiz. Kahramanmaraş depremimiz bizim için en büyük ders. Biz de Keşan'ımıza Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezi kazandırmak için çalışmalara başladık. Yeni Mahalle'de 2676 metrekarelik bir alanda merkezimizi kuruyoruz."

Toplantıya, AFAD Keşan Temsilcisi Ufuk Huni, KEDAK Yönetim Kurulu Üyesi Melih Andaç, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Alp ve Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Aytuğ Bayır katıldı.

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