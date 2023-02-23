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Gündem, Asrın felaketi

Eskişehir'de misafir edilen Adıyamanlı depremzedeler: Etkisinden kurtulamadık

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'dan Eskişehir'e gelen depremzedeler, kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında barınıyor.

Deniz Açık   | 23.02.2023
Eskişehir'de misafir edilen Adıyamanlı depremzedeler: Etkisinden kurtulamadık

Eskişehir

Eskişehir Valiliği koordinesinde afet bölgesinden Eskişehir'e getirilen depremzedelerin bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirildi. Yurtlarda sağlık kontrollerinden psikososyal desteğe kadar imkan sunulan depremzedeler, kurulan marketlerden de diledikleri gibi yararlanabiliyor.

Her türlü kişisel bakım ve ihtiyaçları karşılanan depremzedelerin çocukları içinde uzmanlar tarafından çeşitli eğitimler veriliyor.

Adıyaman'ın Ali Taşçı Mahallesi Bozbey Caddesi'ndeki bir evde yaşayan evli ve bir çocuk babası Murat Durmaz, AA muhabirine, depreme uykuda yakalandığını belirterek, yaşadığı binanın duvarının yıkılıp yan yattığını gördüğünü söyledi.

Her yerden bağırma seslerinin geldiğini ifade eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Evde mahsur kaldım. Sarsıntılar bittikten sonra kendi imkanlarımla çıkmaya çalıştım. Bina yan yattığı için kapı açılmadı. Bir süre sonra kapıyı zorlayıp açtım. 6'ncı kattaki evimin kapısını açtığımda merdivenlerin olmadığını fark ettim. Artçı sarsıntılar sürüyordu. Diğer evlerdeki 5 kişiyle birlikte bir çıkış yolu bulduk. Yanımızdaki bir apartmanın çatısına atladık. Halen depremin etkisinden kurtulamadım. Şu anda bile deprem olduğunu sanıyorum. Biriktirdiğim para ve pasaportum enkazda kaldı. Devletimizden Allah razı olsun. Bize her türlü desteği veriyor."

"Devletin bütün kurumları bizimle ilgileniyor"

Adıyaman'dan Eskişehir'e gelip Doğan Aslan Bey Yurdu'na yerleşen depremzede Mehmet Raşit Ergin de merkeze bağlı Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda çalıştığını ve depreme görevinin başındayken yakalandığını aktardı.

Anlatılamayacak büyüklükte bir deprem yaşadıklarını dile getiren Ergin, "2 kızım, bir oğlum var. Ailemde çok şükür yaralı yok. Eşim ve çocuklarımla 12 Şubat'tan beri Eskişehir'de yurtta kalıyoruz. Üç öğün yemeğimizi veriyorlar. Yurtta kurulan bir marketteki her türlü imkandan ücretsiz olarak yararlanıyoruz. Çok şükür devletin bütün kurumları bizimle ilgileniyor. Her türlü imkanımız var." diye konuştu.

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