Dolar
18.84
Euro
20.20
Altın
1,852.94
ETH/USDT
1,485.60
BTC/USDT
21,549.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Madenoğlu Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep’te Ayşe Mehmet Polat Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Erzurum'da vatandaşlar, sattıkları hayvanlarının gelirlerini depremzedelere gönderdi

Erzurum'da vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için hayvanlarını satıp gelirlerini depremzedelere bağışladı.

Hasan Kotan   | 13.02.2023
Erzurum'da vatandaşlar, sattıkları hayvanlarının gelirlerini depremzedelere gönderdi

Erzurum

Tortum Kaymakamlığı gözetiminde muhtarlıkların başlattığı yardım kampanyası kapsamında bir araya gelen ilçe ve mahalle sakinleri, hayvanlarını satarak deprem bölgesindeki insanlara destek oluyor.

Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan birçok kişi, ilçe merkezindeki canlı hayvan pazarında sattıkları hayvanların gelirlerini AFAD'a gönderiyor.

Mahallelerden 54 hanesi bulunan Yumaklı Mahallesi Muhtarı Recep Ateş, "Mahalle sakinlerimizle yardım kampanyası başlattık ve 31 büyükbaş hayvan topladık. Hayvanlarımızı Tortum Canlı Hayvan Pazarı'nda 475 bin 500 liraya sattık. Gelirini de kaymakamlık aracılığıyla AFAD hesabına yatırdık. Biz devletimiz için varız. Bu afetin üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 80 hayvanın da satışı yapılıp geliri AFAD'a gönderilen ilçede hayvan toplama kampanyası devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde Hatay'daki İngiliz Protestan Mektebi de hasar gördü
Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Bakan Derya Yanık: Depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'u ailelerine teslim edildi
İletişim Başkanlığından depremzedelerin tahliye ve barınma imkanlarına ilişkin paylaşım
THY kabin ekibi, dönüş uçuşunda İspanyol arama-kurtarma ekibine teşekkür etti

Benzer haberler

Erzurum'da vatandaşlar, sattıkları hayvanlarının gelirlerini depremzedelere gönderdi

Erzurum'da vatandaşlar, sattıkları hayvanlarının gelirlerini depremzedelere gönderdi

TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri maaşlarını depremzedelere bağışladı

Başkentli çocuklar kumbaralarını depremzede akranlarına bağışladı

Iraklı 7 yaşındaki kız, kumbarasındaki parayı depremzede çocuklara bağışladı

Iraklı 7 yaşındaki kız, kumbarasındaki parayı depremzede çocuklara bağışladı
Trabzonspor-Basel maçının reklam geliri depremzedelere gidecek

Trabzonspor-Basel maçının reklam geliri depremzedelere gidecek
Erzurum ve Ardahan'dan depremzedelere seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

Erzurum ve Ardahan'dan depremzedelere seyyar tuvalet ve banyo gönderildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet