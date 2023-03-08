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Gündem, Asrın felaketi

Erzurum'da akademisyen ve öğrenciler, depremzede çocuklar için oyun odası oluşturdu

Atatürk Üniversitesinde görevli akademisyen ve öğrencilerce, afetzedelerin yerleştirildiği yurtta depremzede çocuklar için oyun odası kuruldu.

Hilmi Tunahan Karakaya  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Erzurum'da akademisyen ve öğrenciler, depremzede çocuklar için oyun odası oluşturdu

Erzurum

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 150 ailenin yerleştirildiği Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Erzurum Oğuzhan Yaşar Yurduna, üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü akademisyen ve öğrencilerince oyun odası oluşturuldu.

Yurt binası içinde açılan oyun alanında, depremzede ailelerin çocuklarının hem yaşadıkları psikolojik travmayı üzerlerinden atabilmeleri hem de özgürce oyun oynayıp etkinlik yapabilmeleri amaçlanıyor.

Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri de her hafta düzenleyecekleri farkı etkinliklerle depremzede çocuklarla etkileşim halinde olacak.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, oyun odasının açılışında, yaşanan depremin etkisinin bütün ülkece hissedildiğini söyledi.

Bu durumun çocuklar üzerinde daha zorlayıcı olduğunu ancak bu girişimle misafir edilen çocukların oyunla bir anlamda terapi edildiğini belirten Yurtcan, oyun odasının kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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