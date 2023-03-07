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Yaşam, Asrın felaketi

Erzurum'da afetzedelere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriyorlar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgedeki afetzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayan Erzurumlu kadın ve erkek kuaförler, şimdi de kentte misafir edilen depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor.

Yunus Hocaoğlu  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Erzurum'da afetzedelere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriyorlar

Erzurum

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için Valilik ve AFAD koordinesinde yardımlar sürüyor.

Depremin olduğu ilk günlerinde Kahramanmaraş'a giden Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası üyesi gönüllü 30 erkek 20 kadın kuaför de depremzedelerin saç kesimi ve tıraş gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı.

Bölgedeki çalışmanın ardından kente dönen gönüllü kuaförler, burada da Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde misafir edilen her yaştan afetzedeye ücretsiz hizmet veriyor.

Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Emre Torungil, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere hizmet verdiklerini söyledi.

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için sahada olduklarını belirten Torungil, "30 kişilik bir ekiple Kahramanmaraş'a gittik ve 1500'e yakın vatandaşımızın kişisel bakımını yaptık. Şu anda da Erzurum'da olan depremzede kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Kadın ve erkek ekiple çalışma yaptıklarını ifade eden Torungil, şöyle devam etti:

"Depremzedelerin kişisel bakımlarını karşılamak için 30 erkek, 20 kadın kuaför ekibimiz var. Burada hem kadın hem de erkeklerin kişisel bakımlarını karşılıyoruz. Deprem bölgesindeki meslektaşlarımızın iş yerleri yıkılmış. Depremin şokunu atlatamadıkları için elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımızın kişisel bakımlarını odamız tarafından karşılamayı düşünüyoruz. Kentteki hemen hemen bütün kuaförlerimiz depremzedeler için iş yerlerini açmış ve ücretsiz şekilde hizmet veriyor. Biz de böyle toplu yerlere gelerek onların ihtiyacını karşılıyoruz."

Torungil, söz konusu hizmetin devam edeceğini anlatarak, "15-20 günde bir bu hizmetimiz devam edecek. Kurumdakilerle istişare halindeyiz görüşüp gerek olduğu zaman kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bize nerede ihtiyaç olursa orada olacağız"

Kuaför Taner Sancı da deprem bölgesinden sonra kente gelerek depremzedelerin tıraş ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, "Bize nerede ihtiyaç olursa orada olacağız. Herkese elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen depremzede Mesut Çöplü, ilk günlerde çok kötü durumda olduklarını ancak hem devletin hem de Erzurum halkının destekleriyle daha iyi duruma geldiklerini belirtti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinden gelen Sait Kaya, enstitüde bütün ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

"İlk günden beri devletin bize yakınlığını iliklerimize kadar hissettik. Allah devletimizin, milletimizin eksikliğini vermesin." diyen Kaya, giyinme, barınma, gıda ve kişisel bakımlar gibi her türlü ihtiyaçların giderildiğini belirtti.

Hem çocukların hem de büyüklerin kişisel bakımlarının ücretsiz olarak yapıldığını ifade eden Kaya, "Kendi evimizde bulamadığımız bu yakınlığı burada gördük her şey için çok teşekkür ediyorum." dedi.

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