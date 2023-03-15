Dolar
18.98
Euro
20.15
Altın
1,907.58
ETH/USDT
1,673.90
BTC/USDT
24,459.00
BIST 100
5,116.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden dolayı alt tarafı suyla dolan Abide Köprülü Kavşağında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde su baskını yaşandı. -VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Erzincan'da meslek lisesi öğrencileri depremzede çocuklar için oyuncak üretiyor

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için yaklaşık 20 çeşit oyuncak hazırlıyor.

Barış Yalçınkaya  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Erzincan'da meslek lisesi öğrencileri depremzede çocuklar için oyuncak üretiyor Fotoğraf: Barış Yalçınkaya/AA

Erzincan

Okulun mobilya bölümünde öğretmen ve öğrenciler, çocuklara depremi unutturmak amacıyla ahşap oyuncak üretimi yapıyor. Öğrenciler, derslerden arta kalan vakitlerinde öğretmenlerinin gözetiminde ürettikleri oyuncakları boyayıp depremzede çocuklara gönderecek.

Okul Müdürü Gökmen Güler, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okul olarak afetzedelere katkı sağlamak adına çocuklar için oyuncak yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Depremzede çocukları için öğretmen ve öğrencilerin seferber olduğunu ifade eden Güler, "Çocukları sevindirmek adına mobilya alanımızda öğretmen ve öğrencilerimizin gayretiyle deprem bölgesindeki öğrencilerimizin kullanması için oyuncak üretimi yaptık. Bundan sonra en azından acıyı hafifletmek adına o bölgedeki anaokullarına göndererek kullanımlarına sunmayı düşünüyoruz." dedi.

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden Mert Korkmaz da öğretmenleri ile boş zamanlarında depremzedeler için oyuncak figürler tasarladıklarını söyledi.

Bedirhan Buğra İşleroğlu ve Timur Taştan da çocuklara oradaki depremi bir nebze de olsa unutturmak ve mutlu olmaları için yap boz ve oyuncak figürler tasarlayıp yaptıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'ya gönderilen yaşam konteynerlerini taşıyan tren Kayseri'ye ulaştı
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Osmaniye, Eskişehir ve Rize'den müftülük görevlileri, depremzedeleri yalnız bırakmıyor
Bakan Akar: Tahıl koridorunun, anlaşmanın ilk haline uygun olarak 120 gün daha uzatılması için görüşmelere başladık
AFAD: Adıyaman ve Şanlıurfa'daki su baskınları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Osmaniye, Eskişehir ve Rize'den müftülük görevlileri, depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Osmaniye, Eskişehir ve Rize'den müftülük görevlileri, depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Erzincan'da meslek lisesi öğrencileri depremzede çocuklar için oyuncak üretiyor

Muş'ta gönüllü kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

BŞEÜ Kütüphane ve Bilgi Merkezi, YKS'ye hazırlanan depremzede öğrencilerin hizmetinde

BŞEÜ Kütüphane ve Bilgi Merkezi, YKS'ye hazırlanan depremzede öğrencilerin hizmetinde
Depremzedelerin Hatay sevgisi duvar yazılarında

Depremzedelerin Hatay sevgisi duvar yazılarında
Elazığ'da 3 yıl önce evi yıkılan depremzedeler TOKİ konutlarında güvenle oturuyor

Elazığ'da 3 yıl önce evi yıkılan depremzedeler TOKİ konutlarında güvenle oturuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet