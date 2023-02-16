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Gündem, Asrın felaketi

Enkazdan kendisini çıkaran itfaiye ekibini görüntülü arayarak teşekkür etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkazdan sağ çıkardığı Betül Aslı Akman, itfaiye ekibini görüntülü arayarak teşekkür etti.

Veysel Altun   | 16.02.2023
Enkazdan kendisini çıkaran itfaiye ekibini görüntülü arayarak teşekkür etti

Samsun

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi, 35 personel ve 5 araçla bölgede görev aldı. Enkaz altındaki vatandaşlara ulaşabilmek için cansiperane mücadele eden ekipler, 2'si çocuk ve 2'si bebek olmak üzere 19 kişiyi enkazdan kurtarmayı başardı.

Bölgedeki görevlerini tamamlayıp kente dönen ekiptekilere, enkaz altından kurtardıkları vatandaşlar tarafından teşekkür telefonları gelmeye başladı.

Elbistan ilçesinde 7 katlı bir binanın enkazından depremden 18 saat sonra kurtarılan Betül Aslı Akman, Samsun itfaiye personelini telefonla görüntülü arayarak teşekkür etti.

"Siz bizim kahramanımızsınız"

İtfaiye ekibine "Siz bizim kahramanımızsınız." diye seslenen Akman, şöyle devam etti:

"Hepinizden Allah razı olsun, sayenizde nefes alıyoruz. Çok canım yanıyordu, çok bağırıyordum. Sizin oraya gelmeniz bir mucize oldu. Sizleri çok yorduk. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Emeğiniz çok büyük. Bizim için çok çabaladınız. Allah sizi, bizi kurtarın diye göndermiş. Biz artık, 'Allah'ım bizim canımızı al' diye dua etmeye başlamıştık. Bütün ümitlerimizin bittiği anda geldiniz. En kısa sürede sizi ziyarete de gelmek istiyoruz."

"Her çıkardığımız can bize umut oldu"

İtfaiye ekibinde görevli Yücel Aydın da kurtardıkları her can için çok sevinçli olduklarını dile getirdi. Aydın, "Biz görevimizi yaptık. Enkaz altından bir can daha çıkaralım diye müthiş çaba sarf ettik. Her çıkardığımız can bize umut oldu." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları kaydetti:

"Depremin olduğu ilk günden itibaren bütün imkan ve kabiliyetlerimizle bölgeye yardım için seferber olduk. Her zaman depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Halen ekiplerimiz sahada durmaksızın çalışıyor. Hem şehrimizde hem de ülke çapında yaraları sarma adına müthiş bir birlik ve beraberlik faaliyeti sürüyor. Türkiye tek yürek olup yaraları sarmaya çalışıyor."​​​​​​​

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