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Gündem, Asrın felaketi

Enkazdan eşi ve 4 çocuğuyla kurtularak Karabük'e gelen babanın aklı memleketinde kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından 4 çocuğu ve eşiyle kendi imkanlarıyla kurtulan Mahmut Bozkurt, yaşadıklarını hafızasından silemiyor.

Ahmet Özler, Cihan Öğüç   | 16.02.2023
Enkazdan eşi ve 4 çocuğuyla kurtularak Karabük'e gelen babanın aklı memleketinde kaldı Fotoğraf: Cihan Öğüç/AA

Karabük

Merkez Antakya ilçesinde müstakil bir evde yaşayan 38 yaşındaki Bozkurt, eşi Şerife, çocukları Mert, Fatma, Mehmet Ali ve Ahmet Efe ile depremde enkaz altında kaldı.

Kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başaran Bozkurt, daha sonra eşi ve çocuklarını kurtardı.

Bozkurt, ilk tedavisinin ardından bir arkadaşının yardımıyla ailesiyle Karabük'e geldi.

Kendisine hayırsever vatandaş tarafından 1 yıllığına tahsis edilen eve yerleşen Bozkurt, AA muhabirine, acılarının büyük olduğunu, kayıplar yaşadıklarını söyledi.

O gün kar yağışı bekledikleri için gece yarısına kadar oturduklarını daha sonra yattıklarını anlatan Bozkurt, ardından depremin meydana geldiğini kaydetti.

Bozkurt, büyük bir afet yaşandığını dile getirerek, "Kiremitler üstümüze çöktü. Yatak odasında PVC vardı, onu sökü çıktım. Bahçe duvarları üzerime çöktü. Evin demir kapısını kırıp çocukları çıkardım. Annemleri ve komşuları çıkardım. Binalar çöküyor. Yer yarıldı kıyamet koptu zannettim. Teslim oldum. Yüce Rabb'im, görecek günlerimiz varmış. Allah bize çocuklarımızı, anne babamızı bağışladı." diye konuştu.

Bir arkadaşının daveti üzerine Karabük'e geldiklerini belirten Bozkurt, "Hiç tanımadığımız bir ağabeyimiz bize evini açtı. Allah razı olsun Karabük halkından ve kendisinden. Hatay'da elektriğimiz, suyumuz geldiğinde geri döneceğiz. Evlerimizi yapacağız. Teyzemin çocukları, komşularımız öldü. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, depremden sonra 3 gün bölgede kaldığını aktararak, "Çaresizlikten, imkansızlıklardan dolayı buraya, Karabük'e geldim. Karabük ve 81 ildeki herkesten Allah razı olsun. Gerekirse soğan ekmek yemeye razıyım, beklentimiz yok. Sadece tek isteğimiz; memleketimize geri dönmek." dedi.

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