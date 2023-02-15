Dolar
18.85
Euro
20.21
Altın
1,835.02
ETH/USDT
1,580.80
BTC/USDT
22,500.00
BIST 100
4,947.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Enkazdan 48 saat sonra kurtarılan Bensu, Fatih Terim'le görüntülü görüşme yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkazdan kurtarılan 8 yaşındaki Bensu Kural, tedavisinin sürdüğü Adana'daki hastaneden, çok sevdiği teknik direktör Fatih Terim'le telefonda görüntülü görüştü.

Deniz Açık   | 15.02.2023
Enkazdan 48 saat sonra kurtarılan Bensu, Fatih Terim'le görüntülü görüşme yaptı

Adana

Depremden 48 saat sonra enkazdan çıkarılan Bensu, tedavi altına alındığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sosyal medya hesabından, taraftarı olduğu Galatasaray'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim ile görüşmek istediğini paylaştı.

Bunun üzerine Terim, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz aracılığıyla ulaştığı Bensu ile telefonda görüntülü görüşme yaptı.

Görüşme sırasında heyecanlanan Bensu Kural, çok sevdiği Terim'den Galatasaray forması istedi.

Galatasaray taraftarı Bensu'ya "geçmiş olsun" dileklerini ileten Fatih Terim, "Bundan sonra hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın. Ayrıca iyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim. Bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim. Kendine çok iyi bak ve bir an önce iyileş." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Gündüz de duyarlılığından dolayı Fatih Terim'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gönüllü şefler Kızılayın deprem bölgesindeki aşevlerinde milyonlarca kap yemek pişirdi
SunExpress, bilet değişiklik ve iptal hakkını 31 Mart'a kadar uzattı
Depremin etkilediği 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak
Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği görevlisi kalp krizi nedeniyle öldü
MEB, okulların açılmasıyla öğrenci, öğretmen ve velilere "deprem psikoeğitim programları" başlatacak

Benzer haberler

İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 5 bin 733'ü taburcu edildi

İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 5 bin 733'ü taburcu edildi

Enkazdan 48 saat sonra kurtarılan Bensu, Fatih Terim'le görüntülü görüşme yaptı

Mehmetçik, güvenliğini sağladığı depremzedelere sıcak yemek hizmeti de veriyor

Tokat'a gelen depremzede çocuklar yaşadıklarını etkinliklerle aşmaya çalışıyor

Tokat'a gelen depremzede çocuklar yaşadıklarını etkinliklerle aşmaya çalışıyor
Van ve Bitlis'te depremzedeler için "sosyal market" kuruldu

Van ve Bitlis'te depremzedeler için "sosyal market" kuruldu
Van'da gönüllü kadınlar depremzedeler için seferber oldu

Van'da gönüllü kadınlar depremzedeler için seferber oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet