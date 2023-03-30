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Yaşam, Asrın felaketi

Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da mozaik ustası Mehmet Daşkapan, enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı alanda eserlerinin bir bölümünü kurtarmayı başardı.

Ayşe Yıldız  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Hatay

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Daşkapan'ın, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde hem kendi hem annesinin evinin yanı sıra mozaik yaptığı atölyesi yıkıldı.

Depremden, eşini, çocuklarını ve aynı mahallede oturduğu annesini kurtaran Daşkapan'ın üç katlı binanın zemin katında bulunan atölyesindeki çok sayıda mozaik eser de enkaz altında kaldı.

Günlerce enkazın başına gelerek eserlerine ulaşmaya çalışan Daşkapan, başarılı olamayınca enkazın kaldırılmasını bekledi.

Hatay Valiliğinin Harbiye Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışması yapılacağı duyurusunun ardından Daşkapan, eserlerine ulaşabilme umuduyla yeniden buraya geldi.

Ekiplerin çalışması sırasında, sağanak ve doluya rağmen şemsiye yardımıyla enkazdan bazı tablolarını çıkaran Daşkapan, yıllarca biriktirdiği taşları da topladı.

"Sanatıma devam edeceğim"

Eserlerinden bir kısmını enkazdan çıkardığı için buruk sevinç yaşayan Daşkapan, AA muhabirine, ilk depremde atölyesinin ağır hasar aldığını, ikincisinde de yıkıldığını anlattı.

Depremlerde, büyük emekle yaptığı eserlerini kaybettiğini aktaran Daşkapan, "Birçok eserim yok oldu, yıllardır dağlardan, tepelerden topladığım renkli taşlarım da gitti. Bazı eserlerime kavuşunca mutlu oldum. Yeniden yapmaya devam edeceğim. Çok şükür hayattayım. Arşivimi kurtarabildim." diye konuştu.

Daşkapan, Hatay'ı yeniden "mozaikler şehri" yapmak için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

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