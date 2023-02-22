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Gündem, Asrın felaketi

Enkaz çalışmalarında arızalanan iş makineleri için seyyar tamir hizmeti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelen Orman Genel Müdürlüğüne bağlı "seyyar tamir" ekibi, deprem bölgesinde arızalanan iş makinelerinin yardımına koşuyor.

Cüneyt Çelik, Abdullah Söylemez   | 22.02.2023
Enkaz çalışmalarında arızalanan iş makineleri için seyyar tamir hizmeti Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Adıyaman

Depremlerin ardından kente gelen Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 personel, seyyar tamir aracıyla enkazlarda çalışma yapan iş makinelerine destek oluyor.

İş makinelerinin çalışmalara ara vermemesi için gece gündüz yoğun mesai yapan ekip, ihtiyaç halinde araçların bakım ve tamirlerini gerçekleştiriyor.

Ekipteki tamirci Mehmet Açıkgöz, AA muhabirine, Denizli'den tamir ekibi olarak Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

"Son enkaz kalkıncaya kadar araçlara desteğimizi sunacağız"

Ekipte 3 tamirci ve bir kaynakçının bulunduğunu ifade eden Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Afet bölgesine gelen araçlar arızalandığı ya da bakıma ihtiyaç duyulduğu esnada yetişmek için çalışıyoruz. Lojistiğin aksamaması, enkazların bir an önce ortadan kalkması için hizmet vermekteyiz. Enkaz çalışmalarında arızalanan araçlar için 7/24 görev başındayız. İşlerin aksamaması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Son enkaz yerden kalkıncaya kadar araçlara desteğimizi sunacağız."

Kaynakçı İbrahim Eskin de depremden hemen sonra bölgeye intikal ettiklerini belirterek, "Buradaki araçlarımızın tamir ve bakımlarını yapıp lojistiğini sağlıyoruz. Elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Gece, gündüz hiç fark etmez, bir telefon geldiğinde hemen aracı onarmak için oraya gidiyoruz. Gerçekten burada büyük felaket var, yaraların sarılması için devlet millet el ele verip çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede toparlanırız." diye konuştu.

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