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Gündem, Asrın felaketi

Endonezya, Hatay'da kurduğu sahra hastanesiyle 2 binden fazla kişiye hizmet verdi

Endonezya, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da kurduğu sahra hastanesiyle 2 binden fazla kişiye hizmet verdi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 27.02.2023
Endonezya, Hatay'da kurduğu sahra hastanesiyle 2 binden fazla kişiye hizmet verdi

Ankara

Endonezya Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, 15 Şubat'ta, Hatay'ın Hassa ilçesinde Endonezya Acil Tıp ekibi tarafından işletilen Endonezya Sahra Hastanesi günde yaklaşık 200 hastaya şifa dağıtıyor.

Birçok bölgeden hastaya hizmet veren hastaneden, kurulduğundan bu yana 2 binden fazla kişinin yararlandığı belirtildi.

Endonezya Acil Tıp ekibi Başkan Yardımcısı Dr. Corona Rintawan, yazılı açıklamasında, sahra hastanesine başvuran kişilerin yüzde 70'inin solunum rahatsızlığı şikayetinin olduğunu ve bunun enkaz kaldırma işlemlerinden kaynaklanabileceğini kaydetti.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Endonezya Acil Tıp ekibinin, sahra hastanesindeki görevlerini 27 Şubat'ta Türk yetkililere devredeceğini açıkladı.

İkbal, hastanenin 3 yıl boyunca Türk sağlık personeli ve doktorları ile operasyonlarına devam edeceğini bildirdi.

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