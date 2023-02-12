Emniyet Genel Müdürlüğü, 73 bin 243 personelin deprem bölgesinde olduğunu bildirdi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde 21 bin 547'si takviye olmak üzere 73 bin 243 personelin görev yaptığını bildirdi.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), yapılan açıklamada, "Teyakkuzdayız. 21 bin 547'si takviye olmak üzere toplam 73 bin 243 personelimizle deprem bölgesinde 7/24 sahadayız, görev başındayız. Arama kurtarma çalışmalarının yanında can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçları için önlemlerimizi de alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.