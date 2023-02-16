Emine Erdoğan'dan Azerbaycan, BAE ve Katar'a teşekkür
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır'a, deprem felaketinin ardından verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Türkiye'ye yardım elini uzatan ülkelerin dostluğunu daima hatırlayacağız.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 16, 2023
Depremzede vatandaşlarımız için düzenlenen yürüyüşe katılarak, yardım kampanyasına destek olan Katar Emiri'nin kıymetli annesi Şeyha Moza bint Nasır'a ve tüm dost Katar halkına teşekkür ediyorum. https://t.co/5He4LifR0o pic.twitter.com/6iAW52TlMC
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye verdikleri destek için Azerbaycan, BAE ve Katar için teşekkür mesajları yayımladı.
Mesajında, BAE'nin Türkiye'ye yardımlarına ilişkin verilere de yer veren Emine Erdoğan, "BAE Kızılayı tarafından başlatılan 'Bridges of Goods' insani yardım kampanyasına destek veren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in değerli annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek'e ve BAE halkına teşekkür ediyorum. Bu afeti, dost halkların dayanışmasıyla atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"Acınız, acımızdır diyen Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmayacağız"
Diğer paylaşımında ise Azerbaycan'a ve İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva'ya destekleri için şükranlarını sunan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"(Acınız, acımızdır) diyen Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmayacağız. Arama-kurtarma ekipleri başta olmak üzere insani yardım uçaklarıyla ilk günden itibaren bizimle olan Azerbaycan'a ve değerli dostum Mehriban Aliyeva'ya destekleri için şükranlarımı sunuyorum."
"Yardım elini uzatan ülkelerin dostluğunu daima hatırlayacağız"
Emine Erdoğan, bir diğer paylaşımında ise "Türkiye'ye yardım elini uzatan ülkelerin dostluğunu daima hatırlayacağız. Depremzede vatandaşlarımız için düzenlenen yürüyüşe katılarak, yardım kampanyasına destek olan Katar Emiri'nin kıymetli annesi Şeyha Moza binti Nasır'a ve tüm dost Katar halkına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.