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Gündem, Asrın felaketi

Elbistan'daki tarihi Atik Camisi'nin minaresi artçı depremler sonrasında yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasara uğrayan Elbistan ilçesindeki tarihi Çarşı Atik Camisi'nin minaresi 2 gün önce kendiliğinden yıkıldı.

Durmuş Genç  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Elbistan'daki tarihi Atik Camisi'nin minaresi artçı depremler sonrasında yıkıldı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Kahramanmaraş

Depremlerden etkilenen Elbistan'da yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. İkinci depremin merkez üssü ilçede yıkılan binaların enkazı kaldırıldı, bölgenin ihyasına yönelik çalışmalar ise yoğun şekilde devam ediyor.

İlçede hasar gören yapılar arasında Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yaptırılan tarihi Çarşı Atik Camisi de bulunuyor. Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören cami ve minaresi bölgede devam eden çok sayıda sarsıntıya daha fazla dayanamadı.

Caminin kubbe ve kolonlarında hasar meydana gelirken minaresi, 2 gün önce ibadethanenin bahçesine devrildi.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, AA muhabirine, depremlerden ibadethanelerin de çok büyük zarar gördüğünü söyledi.

Depremden dolayı ramazan ayına hüzünle başladıklarını belirten Kılınç, "Ramazan ayı tüm camilerimizin dolup taştığı müstesna bir ay ancak bu güzel günlere biraz buruk giriyoruz. Bu yaralar inşallah sarılacak. Yeter ki biz millet olarak el ele, kol kola gelmesini bilelim." dedi.

İlk depremlerde Çarşı Atik Camisi'nin hafif hasarlı olduğunu anlatan Kılınç, yaşanan artçılarla minarenin yıkıldığını dile getirdi.

Tarihi caminin Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yapıldığı vurgulayan Kılınç, minareye ait molozlarının uygun bir bölgede muhafaza altına alındığını sözlerine ekledi.

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