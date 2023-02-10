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İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanda enkaz altında kalan 4 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Elbistan'da enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma 104. saatte kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, depremden 104 saat sonra 14 yaşındaki Fatma enkazdan sağ çıkartıldı.

Gazi Nogay   | 10.02.2023
Elbistan'da enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma 104. saatte kurtarıldı

TBMM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katkı sunmak için bölgeye giden TBMM'den 63 kişilik ekip, bölgedeki diğer arama kurtarma ekipleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Elbistan'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, depremin 5. gününde ilçe merkezinde yıkılan bir bina enkazından aldığı sesler üzerine bu bölgede yoğunlaştı.

Zamana karşı yarışan ekipler, termal kamerayla tespit ettikleri 14 yaşındaki Fatma'yı, 104 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardı.

Kız çocuğu, ilk müdahalelerin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.​​​​​​​​​​​​​​

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