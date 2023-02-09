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Depremde yaralanan vatandaşlardan bazıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Elbistan'da arama kurtarma ve yardım seferberliği sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden birinin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde yaşanan asrın felaketinde arama kurtarma çalışmaları yürütülürken depremzedelerin de yaraları sarılıyor.

Ayhan İşcen   | 09.02.2023
Elbistan'da arama kurtarma ve yardım seferberliği sürüyor Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Gaziantep

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden hasar gören Elbistan'da çalışmalar devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarda enkaz altında kalanlardan kurtarılanlar olması ilçeye moral oluyor. Kentte asker, polis, arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra gönüllüler de yoğun çalışma yapıyor.

Elbistan ilçesinde AFAD'ın koordinesinde yardım faaliyetlerine de devam ediliyor. Asker ve polislerin desteğiyle çadırlar kurulmaya devam ederken bazı gönüllüler de hayırseverler tarafından gönderilen kıyafetleri depremzedelere dağıtıyor. Gönüllüler yakından ilgilendikleri çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak için çabalıyor.

İlçe genelinde sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştiriliyor.

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