Elbistan'da arama kurtarma ve yardım seferberliği sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden birinin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde yaşanan asrın felaketinde arama kurtarma çalışmaları yürütülürken depremzedelerin de yaraları sarılıyor.
Gaziantep
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden hasar gören Elbistan'da çalışmalar devam ediyor.
Arama kurtarma ekiplerinin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarda enkaz altında kalanlardan kurtarılanlar olması ilçeye moral oluyor. Kentte asker, polis, arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra gönüllüler de yoğun çalışma yapıyor.
Elbistan ilçesinde AFAD'ın koordinesinde yardım faaliyetlerine de devam ediliyor. Asker ve polislerin desteğiyle çadırlar kurulmaya devam ederken bazı gönüllüler de hayırseverler tarafından gönderilen kıyafetleri depremzedelere dağıtıyor. Gönüllüler yakından ilgilendikleri çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak için çabalıyor.
İlçe genelinde sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.