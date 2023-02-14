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Gündem, Asrın felaketi

Eksim Holding deprem bölgelerine yardımları artırarak sürdürüyor

Eksim Holding, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki deprem felaketinin ardından sunduğu yardım desteği paketlerinin kapsamını artırıyor.

Furkan Gençoğlu   | 14.02.2023
Eksim Holding deprem bölgelerine yardımları artırarak sürdürüyor Fotoğraf: Erhan Sevenler/AA

İstanbul

Eksim Holding'den yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji üretimi, elektrik dağıtımı ve perakende hizmetleri ile gıda üretimi alanlarındaki yatırımlarıyla Türkiye'nin önde gelen grupları arasında yer alan Eksim Holding, depremle birlikte oluşturduğu kriz masasıyla ihtiyaçları hızlıca tespit ederek acil tedarik edilmesi gerekenler ile dağıtım çalışmalarını organize etti.

Bu doğrultuda çalışmalarını artırarak devam ettiren Eksim Holding, depremde hasar gören illerde değerlendirilmek üzere ayırdığı 50 milyon TL tutarındaki fonu 200 milyon TL'ye yükseltti. Ayrıca, Eksim Holding kurucularından merhum Abdullah Tivnikli'nin vakfiyesi olan Abdullah Tivnikli Vakfı kapsamında da ilave ayrılan 200 milyon TL tutarındaki fon ile birlikte toplam fon tutarı 400 milyon TL'ye ulaşmış oldu.

Eksim Holding'in kapsamını genişlettiği bu fon desteğiyle birlikte holding grup şirketlerinin gerçekleştirdiği faaliyetler de aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Dicle Elektrik bünyesinde oluşturulan Dicle Arama Kurtarma (DAK) ekibi, AFAD ve diğer tüm yetkili kuruluşlar ile koordineli bir biçimde arama-kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca, Dicle Elektrik çalışanlarından oluşan ve deprem bölgelerinde yardım faaliyetlerinde bulunan gönüllülerin sayısı ise 200'ü geçti. Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki merkezlerini de depremzede vatandaşların hizmetine açan Dicle Elektrik, sayıları 1.500'ü aşan vatandaşa 24 saat esası ile barınma ve sıcak yemek hizmeti sunmayı sürdürüyor. Şirket, Adıyaman'daki çadır desteğini 600 çadırlık bir çadır kent projesini başlatarak devam ettiriyor. Yine Adıyaman'da depremzedelere yönelik kurulan aşevinde, gönüllülerle birlikte 5 bin kişiye kadar sıcak yemek desteği sağlanıyor. Depremden zarar gören ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar konusunda ise şirketin kendi araçlarıyla lojistik destek sunuluyor.

Hasar gören elektrik altyapısı hızlıca onarıldı

Dicle Elektrik, hizmet verdiği 6 il içerisinde yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın depremde hasar gören kesinti sorununu iklim koşullarına karşın hızlı bir şekilde çözdü. Şirket, ardından hizmet alanı dışındaki depremzede illere de destek sunmaya başladı. Bu kapsamda Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinin dağıtım şirketlerine şebekelerin tekrar aktif olması amacıyla destek veren Dicle Elektrik, uzman ekiplerini bu illere yönlendirdi. Ayrıca, afet bölgesinde kurulan çadır kentlere destek vererek çadırlara elektrik sağlanması ve bölgenin genel elektrik sorunlarının giderilmesi süreçlerinde Enerji ve Tabii Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile ortak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eksun Gıda ise deprem bölgelerine temel gıda malzemeleri, un ve çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda desteği konusunda öncülük etmeyi sürdürüyor. Şirket, çölyak hastalarına yönelik ürünlerin gönderilmesi konusunda Çölyak Yaşam Derneği ile koordineli bir çalışma yürütüyor.

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