Ekonomik sıkıntılara rağmen Pakistan tek yürek halinde Türkiye'ye yardım gönderiyor
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, "Pakistan’da gerçekten büyük bir Türkiye sevgisi var. (Pakistan) Bunu her adım ve aşamada ortaya koymuş vaziyette. Bunu görmekten büyük bir gurur duyuyoruz." dedi.
İslamabad
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, ekonomik ve finansal sıkıntılara rağmen Pakistan hükümeti ve halkının 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye’ye yardım etmeye çalıştığını belirterek "Bu tabii geleneksel olarak Türkiye-Pakistan dostluğunun bir kere daha ifade edilmesi, test edilmesi ve ortaya konulması anlamına geliyor." dedi.
Büyükelçi Paçacı, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Pakistan'ın Türkiye'ye yönelik yardım çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.
Ekonomik ve finansal sıkıntılara rağmen Pakistan hükümeti ve halkının tek yürek Türkiye’ye yardım etmeye çalıştığını belirten Paçacı, "Bu tabii geleneksel olarak Türkiye-Pakistan dostluğunun bir kere daha ifade edilmesi, test edilmesi ve ortaya konulması anlamına geliyor." şeklinde konuştu.
Paçacı, Türkiye’deki deprem felaketi duyulur duyulmaz Pakistan'ın çok hızlı şekilde harekete geçip adeta seferberlik başlattığını, kabine üyelerinin maaşlarını bağışladığını, Azad Cammu Keşmir hükümetinin de yine benzer bir girişimde bulunduğunu anlattı.
Türkiye’de yaşanan felaketin Pakistan’da en üst kademeden en alt kademede sokaktaki insana kadar herkesi etkilediğini dile getiren Paçacı, "Buradaki insanların yürekleri Türk halkı için çarptı." diye konuştu.
Paçacı, depremin ilk günü Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansının, Büyükelçiliği arayarak İslamabad’ın her türlü yardıma hazır olduğunu ilettiklerini aktararak depremin ikinci günü Pakistan’dan Türkiye’ye 84 kişilik arama kurtarma ekibinin gittiğini anımsattı.
Pakistan arama kurtarma ekibinin 28 kişiyi enkaz altından kurtardığını belirten Paçacı, bu ekibin çalışmaları sonucu 137’nci saatte de bir kişinin enkazdan kurtarıldığını hatırlattı.
Paçacı, ülkedeki okulların Türkiye için kermesler düzenlediğini, üniversitelerin de yardım çalışmaları yaptığını, Al Khidmat Vakfı gibi sivil toplum örgütlerinin de Türkiye için seferber olduklarını söyledi.
Türkiye için 100 bin çadır
Paçacı, Pakistan'ın dünyada çadır imal eden önemli ülkelerden olduğunu, İslamabad'ın Türkiye için hava, kara ve deniz yolu köprüsü kurduğunu anlattı.
Pakistan'dan şu ana kadar 9 binden fazla çadırın ve 35 bin battaniyenin Türkiye'ye gönderildiğine işaret eden Paçacı, yakın zamanda 5 bin çadırın ve 25 bin battaniyenin yeni gemi seferleriyle Türkiye'ye ulaştırılacağını aktardı.
Paçacı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Uluslararası Göç Örgütü gibi kurumların Pakistan'da imal ettiği çadırlara atıfta bulunarak "Ortak çalışmalar sonucu bu kurumların Pakistan'da imal ettiği 30 bin çadır Türkiye'ye gönderildi. Bunların 20 bini ülkemize ulaştı." ifadelerini kullandı.
İslamabad'ın Türkiye için 100 bin çadır gönderme iradesine değinen Paçacı, bu konuda büyük bir çaba sarf edildiğini kaydetti.
"Pakistan'da Türkiye sevgisi"
Paçacı, Başbakan Şahbaz Şerif'in Ankara'ya gittiğini ve deprem bölgesini ziyaret ettiğini anımsatarak bunun Şerif'in Türkiye ve Türk halkına verdiği desteği ortaya koyduğunu söyledi.
Türkiye’nin Pakistan’ın yaşadığı sel felaketi ve deprem felaketleri gibi zor zamanlarda İslamabad'ın yardımına koşan ilk ülke olduğunu, Pakistanlıların bunu hiçbir zaman unutmadıklarını vurgulayan Paçacı, şunları kaydetti:
"Pakistan’da gerçekten büyük bir Türkiye sevgisi var. (Pakistan) Bunu her adım ve aşamada ortaya koymuş vaziyette. Bunu görmekten büyük bir gurur duyuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.