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Gündem, Asrın felaketi

Edirne'de özel gereksinimli kursiyerler depremzede çocuklara oyuncak hazırlıyor

Edirne'de özel gereksinimli kursiyerler, öğretmenleriyle deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere oyuncak hazırlıyor.

Gökhan Zobar   | 27.02.2023
Edirne'de özel gereksinimli kursiyerler depremzede çocuklara oyuncak hazırlıyor

Edirne

Edirne Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli kursiyerler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara moral vermek için kolları sıvadı.

El sanatları atölyelerinde öğretmenleri eşliğinde çalışan kursiyerler, çok sayıda el yapımı örme bebek ve ahşap oyuncak yaptı.

"Dayanışmayla bu acının üstesinden geleceğimize inanıyorum"

Özel eğitim öğretmeni Cana Kılıç, AA muhabirine, depremzede çocuklara bir nebze moral verip yüzlerini güldürmek için çalıştıklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki çocukların oyuncak ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak istediklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Çocuklar gülsün diye, yarınlara umutla bakabilsinler diye dayanışmanın o eşsiz ruhuna bir katkı sağlayabilmek için öğrencilerimizle birlikte depremzede çocuklarımız için oyuncak üretimi yapıyoruz. Burada çalışan öğrenci ve öğretmenlerimiz gönüllülük esasıyla bu yardımlaşmaya katılıyor. Kurum müdürümüz İlhan Dinç, öğretmenlerimiz ve velilerimize teşekkür ediyorum. Dayanışmayla bu acının üstesinden geleceğimize inanıyorum."

Kursiyerlerden Gülden Ergün ise depremzede çocuklara oyuncak hazırladıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Çocukların yüzü her zaman gülsün." diyen Ergün, "Depremzede çocuklar için oyuncaklar yapıyoruz. Bebekler ve çeşitli oyuncaklar yaptık. El birliğiyle güzel oyuncaklar yapıyoruz. Çocuklara güzel bir hediye yollayacağız." ifadelerini kullandı.

Serbülent Kırat da öğretmenleriyle çok sayıda oyuncak hazırladıklarını belirterek, "Depremzede çocuklar için oyuncak ayıcık, bebek ve ahşap oyuncaklar yapıyoruz. Onlar oyun oynasın ve moral bulsun istiyoruz." dedi.

Hazırlanan oyuncakların AFAD koordinasyonunda, depremden etkilenen kentlere gönderileceği öğrenildi.

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