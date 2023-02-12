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Hatay’da çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’da çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Apartmanı enkazından bir kişi 159 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. VTR
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Gündem, Asrın felaketi

EDAK ekibi depremin 116'ncı saatinde 15 yaşındaki İkbal'i kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) üyeleri 15 yaşındaki İkbal Çil'i enkazdan çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gökhan Balcı   | 12.02.2023
EDAK ekibi depremin 116'ncı saatinde 15 yaşındaki İkbal'i kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor

Edirne

Depremlerin ardından Edirne Valiliği koordinasyonunda Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) üyeleriyle bölgeye giden EDAK, önce Elbistan'da ardından Kahramanmaraş il merkezinde kurtarma çalışmalarına katıldı.

Elbistan'da 3 kişiyi enkazdan kurtaran ekibi en çok mutlu eden olay ise Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki İkbal Çil'in, depremin 116'ncı saatinde enkazdan çıkarılması oldu.

"Hayatımda yaşayabileceğim en güzel şey"

EDAK Başkanı Kenan Laz, çalışmaların ardından döndükleri Edirne'de gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihte 10 ili etkileyen bu büyüklükte başka bir depremin olmadığını söyledi.

Çalışmalara özveriyle katıldıklarını belirten Laz, 15 yaşındaki İkbal Çil'i kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Enkaz altından çıkarırken İkbal ile baba kız ilişkisi kurduklarını ifade eden Laz, "Biraz yanından ayrıldığımda, 'Kenan abi burada mısın?' dedi, benim sesimi duymadan oradan çıkmadı, ambulansa kadar kendim götürdüm diğer ekiplerle birlikte. Bu benim için hayatımda yaşayabileceğim en güzel şey, beni mutlu edebilecek başka bir şey yoktur. İnşallah bundan sonraki hayatında sağlığı sıhhati yerinde olur ve hayatına beklediği gibi, umduğu gibi güzel bir şekilde devam eder." diye konuştu.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Serhad Ceylan da Vali H. Kürşat Kırbıyık'ın tahsis ettiği araçlarla bölgeye giderek çalışmalara katıldıklarını söyledi.

Ceylan, ilk operasyonuna katılan KEDAK'ı tebrik ederek, Keşan halkının onları desteklemesini istedi.

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