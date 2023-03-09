Dolar
18.96
Euro
20.07
Altın
1,831.65
ETH/USDT
1,494.40
BTC/USDT
20,888.00
BIST 100
5,446.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

EBRD depremden etkilenen bölgelere 1,5 milyar avroya varan yatırım yapacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’de depremden etkilenen bölgelerde 1,5 milyar avroya varan yatırım yapılmasına karar verdi.

Gökhan Kurtaran  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
EBRD depremden etkilenen bölgelere 1,5 milyar avroya varan yatırım yapacak Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Londra

Bankadan yapılan açıklamada, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve özel sektörün desteklenmesi amacıyla toplam hacmi 1,5 milyar avroya varan yatırım yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bankanın yatırım paketinin altyapı yatırımlarının finansmanı ve küçük ve ağırlıklı orta ölçekli işletmelere kredi imkanının sağlanması için kullanılmasının planlandığı belirtildi.

Bankanın açıklamasında, yatırım paketi kapsamında 600 milyon avroluk kısmın bankalara, depremden doğrudan etkilenen işletmelere ve kişilere kredi imkanı için kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Türkiye’ye “bağlılık” mesajı

Bankanın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, "Bu, Türkiye ve Avrupa'da bir yüzyılı aşkın süredir görülen en yıkıcı krizlerden biri. (Depremlerin) Nüfus ve ekonomi üzerindeki etkisi son derece şiddetlidir. EBRD, Türkiye'yi ve özel sektörünü, ülkedeki güçlü sicili ve mevcut ilişkileri üzerine inşa ederek toparlanma ve yeniden yapılanma çabalarında desteklemeye hazırdır." İfadelerini kullandı.

Tuerkner, “EBRD'nin 1,5 milyar avroya varan desteği önemlidir ve bankanın Türkiye'ye olan bağlılığını yansıtmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

EBRD, Türkiye'ye 2009'dan bu yana yaklaşık 17 milyar avroluk yatırım yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye’de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı, seferler aksadı
Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor
Malatya'da devrilen kamyondaki 7 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Malatya'da devrilen kamyondaki 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da devrilen kamyondaki 7 kişi hayatını kaybetti

EBRD depremden etkilenen bölgelere 1,5 milyar avroya varan yatırım yapacak

SİBERAY'dan depremzedelere yardım vaadi yapan sahte sitelere yönelik uyarı

Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de
TBMM Başkanı Şentop: Hiçbir mülteciyi kabul etmeyenler göçün yönetiminde söz sahibi olamazlar

TBMM Başkanı Şentop: Hiçbir mülteciyi kabul etmeyenler göçün yönetiminde söz sahibi olamazlar
Adıyaman esnafı depremin ardından yeniden tezgah başında

Adıyaman esnafı depremin ardından yeniden tezgah başında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet