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Yaşam, Asrın felaketi

Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı

Fotoğraflar arasında bulunan küçük bir kız çocuğunun "Benim annem bir melek" yazısının önünde çektirdiği kare ile "Yılın En Mükemmel Öğretmenine" yazılı küçük plaket, depremin geride bıraktığı acı izler arasında.

Gazi Nogay   | 19.02.2023
Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazından çıkan site sakinlerine ait fotoğraf albümleri ile kişisel eşyalar, duygulandırıyor.

Onikişubat ilçesinde bulunan 10 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin, iş makinelerinin de yardımıyla yürüttüğü çalışmalar sırasında yıkıntılar arasından çıkan kişisel eşyalar, depremzedelerin alması için açık bir alana bırakılıyor.

Enkaz içerisinden çıkanlar arasında yer alan çanta, kitaplar ve fotoğraf albümleri dikkati çekiyor.

Site sakinlerinin düğün ve nişan merasimleri, askerlik anıları, çocuklarıyla birlikte çekilmiş karelerinin yer aldığı birçok fotoğraf görenleri duygulandırıyor.

Fotoğraflar arasında bulunan küçük bir kız çocuğunun "Benim annem bir melek" yazısının önünde çektirdiği kare ile "Yılın En Mükemmel Öğretmeni"ne yazılı küçük plaket, depremin geride bıraktığı acı izler arasında yer aldı.

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