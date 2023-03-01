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Gündem, Asrın felaketi

Düzce'de üretilen konteynerler deprem bölgesine sevk ediliyor

Düzce'de vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla üretilen konteynerlerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illere sevkiyatına başlandı.

Cem Ali Kuş   | 01.03.2023
Düzce'de üretilen konteynerler deprem bölgesine sevk ediliyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Valilik öncülüğünde fabrika ve STK'lerin de desteğiyle kurulan ve seri üretime geçen 3 merkezde 130 çalışan yoğun mesai harcıyor.

İlk etapta 1000 konteyner gönderilmesi planlanan bölgeye, yapımı tamamlanan 18 konteyner tırlara yüklenerek yola çıkarıldı.

Konteynerler, depremden etkilenen illerden Hatay'da afetzedelerin kullanımına sunulacak.

Konteynerlerin yapımları tamamlandıkça günlük olarak bölgeye gönderilmesi planlanıyor.

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