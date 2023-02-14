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Gündem, Asrın felaketi

"Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi depremde büyük hasar gördü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki, "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördü.

Anıl Bağrık   | 14.02.2023
"Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi depremde büyük hasar gördü

Hatay

Asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan merkez Antakya ilçesindeki çok sayıda bina, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkıldı.

Antik Çağ'da Orta Doğu zenginlerinin alışveriş merkezi haline gelen ve geceleri de meşaleler kullanılarak aydınlatıldığı bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki yapılar da depremde ağır hasar aldı.

Kurtuluş Caddesi'nde yer alan binaların büyük çoğunluğu depremlerin ardından yıkılırken "ışıltılı" haliyle tarihe geçen caddeden geriye büyük bir enkaz ile hüzün ve anılar kaldı.

AA ekibi Hatay'ın tarihi simgelerinden biri olan caddenin son halini dronla görüntüledi.

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