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Hatay’da çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman’da Yamanlar Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Hacı Alioğlu Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yollayan 16 Arap ülkesinin depremzedelere yönelik ayni ve nakdi yardımları da artarak devam ediyor.

Semra Orkan   | 12.02.2023
Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Istanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

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