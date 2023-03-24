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Gündem, Asrın felaketi

Dünya Etnospor Konfederasyonu depremzedeler için dayanışma obalarının sayılarını artırıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için bölgeye kurulan dayanışma obalarının sayılarını artırıyor.

Fatih Çakmak  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Dünya Etnospor Konfederasyonu depremzedeler için dayanışma obalarının sayılarını artırıyor

Ankara

Konfederasyondan yapılan açıklamada, depremzedeler için ilk olarak Kahramanmaraş Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde 232 adet geleneksel çadır kurulduğu bildirildi.

Konfederasyonun, obaların sayılarını artırmak için Güngören Belediyesi'nin iş birliğiyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 90, Üsküdar Belediyesi'nin iş birliğiyle Adıyaman'da 200 adet çadırın daha kurulumunu gerçekleştirdiği kaydedildi.

Dayanışma obalarının kurulumları devam ediyor

Açıklamada, depremzedelerin geçici olarak çok daha iyi şartlarda barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için farklı iş birlikleriyle dayanışma obalarının kurulumuna devam edileceği belirtildi.

Kahramanmaraş'a bağlı Onikişubat ilçesinin Avşar Mahallesi'nde 90 çadırlık bir alan daha kurulduğu bildirildi.

Depremzedeler için aşevi hizmeti ile kültürel ve sosyal etkinlik de yapılıyor

Açıklamada ayrıca konfederasyonun, geleneksel Kırgız ve Kazak çadırlarından oluşan obalarda, depremzedeler için aşevi hizmetinin yanı sıra birçok kültürel ve sosyal etkinlik de yaptığı aktarıldı.

Çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) okulları iş birliğiyle hibrit model ders imkanları sunulduğu, kadınlara yönelik el sanatları kursları gerçekleştirildiği belirtildi. Aynı zamanda alanda geleneksel okçuluk, binicilik gibi faaliyetlere de yer verildiği kaydedildi.

Depremzedelere yönelik psikososyal destekler ve çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerin de devam ettiği bildirildi.

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