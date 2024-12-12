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Ekonomi, Asrın felaketi

Dünya Bankasından deprem bölgesinde tarım sektörünün iyileştirilmesi için 250 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde tarım sektörünün iyileştirilmesini desteklemek amacıyla 250 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Erhan Cihan Ünal  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Dünya Bankasından deprem bölgesinde tarım sektörünün iyileştirilmesi için 250 milyon dolarlık finansman

Ankara

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Kurulun bugün aldığı karara ilişkin bilgi verildi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen yerlerde tarım sektörünün dirençli şekilde iyileştirilmesini desteklemeye yönelik 250 milyon dolarlık finansmana onay verildiği belirtilen açıklamada, Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi'nin ülkenin "Bereketli Hilal" olarak adlandırılan bölgesindeki çiftliklerin ve tarım işletmelerinin depremlerin yol açtığı büyük hasarlar sonrası toparlanmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, projenin aynı zamanda iklim değişikliği de dahil, doğal afetlere karşı dirençliliği artıracağına dikkati çekilerek, bireysel çiftçiler, hayvan yetiştiricileri, çobanlar, tarımsal işletmeler ve kuruluşlar dahil, yaklaşık 50 bin kişinin, rehabilite edilen ve iyileştirilen sulama sistemleri, makine ve çiftlik ekipmanlarına erişim, eski haline getirilen tarla içi altyapı, ekipman ve mera alanlarının yanında sürdürülebilir arazi yönetimi, mekanizasyon uygulamaları ve iklime uyumlu uygulamalar konularında verilecek eğitimler yoluyla projeden faydalanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, tarım sektörünün depremden etkilenen illerin ekonomisinin omurgasını oluşturduğuna işaret ederek, "Yeni onaylanan proje, bu illerdeki üretim kapasitesini yeniden tesis etmeyi, böylelikle etkilenen nüfusun iş ve geçim kaynaklarının korunmasını ve iyileştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Dünya Bankası Proje Ekibi Lideri Luz Berania Diaz da depremden etkilenen illerdeki büyük alanların kuraklık koşullarına ve çölleşmeye karşı oldukça kırılgan durumda olduğunu belirterek, "Bu proje, sadece ekonomik iyileştirme önlemlerini kapsamamakta, aynı zamanda tarım sektörünün iklim değişikliğinin yol açtığı şoklar da dahil olmak üzere gelecekte yaşanabilecek şoklara dayanma yeteneğini de güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Proje faaliyetleri 11 il ve bitişik illeri kapsıyor

Açıklamada, proje faaliyetlerinin, 2023 depremlerinden doğrudan etkilenen 11 ili ve hedeflenen bitişik illeri kapsadığı belirtildi.

Tahminlerin, bu illerdeki tüm ekili arazilerin yüzde 25'inin olumsuz etkilendiğini gösterdiği vurgulanan açıklamada, hayvan yetiştiricilerinin, hayvan ölümlerinden kaynaklanan doğrudan kayıpların yanı sıra temel ihtiyaçları karşılamak için hayvanlarını acil bir şekilde satma ihtiyacı nedeniyle üretim kapasitelerinin azalması gibi ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, depremlerin tarımda yol açtığı ekonomik aksamaların maliyetinin 5 milyar doları aştığı, tarımla ilgili altyapıdaki hasarın 1,3 milyar dolar olduğu bilgilerine de yer verildi.

Makine ve ekipman, depolama tesisleri ve tarla içi sulama sistemlerinin önemli ölçüde hasar gördüğüne dikkati çekilen açıklamada, depremlerin hemen ardından Dünya Bankasının, hasar değerlendirmesi konusunda teknik uzmanlık birikimini ve yeniden inşa sonrası ihtiyaçlara yönelik finansmanı hızla kullanıma sunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Depremden Etkilenen Bölgelerinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi'nin onaylanmasının, bankanın depremden etkilenen bölgelerinde altyapıyı yeniden inşa etme, geçim kaynaklarının yeniden tesisi ve ekonomik toparlanmaya yön verme konusundaki devam eden kararlılığını güçlendirdiğinin de altı çizildi.

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