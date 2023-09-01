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Ekonomi, Asrın felaketi

Dünya Bankasından deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasından deprem bölgesi için sağlanan 1 milyar dolar değerindeki finansmanı değerlendirerek, "Bölgenin eski günlerine hızla dönmesi için seferber olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Dünya Bankasından deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman desteği

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Dünya Bankasından "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" kapsamında sağlanacak 1 milyar dolar karşılığı 910,5 milyon avro tutarındaki kredinin kullanılmasına ilişkin anlaşma bugün itibarıyla imzalandı.

Kredinin 296,5 milyon dolarlık kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 252,2 milyon dolarlık kısmı Sağlık Bakanlığı ve 388,3 milyon dolarlık kısmı İller Bankası (İLBANK) projelerinde kullanılacak.

Kredi, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisli, İLBANK'a ise deprem sonrası çıkarılan kanunla karşılıksız tahsisle sağlanacak. Kredi, 5 yılı geri ödemesiz toplam 18 yıl vadeli olup, faiz oranı Euribor+74 bp olarak belirlendi.

"Destek son derece önemli"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Asrın felaketinin yaşandığı bu dönemde Dünya Bankasının deprem bölgesinin yeniden imarı için verdiği destek son derece önemli. Hem uluslararası çevrelerin hem de kendi kaynaklarımızın verdiği destek ve imkanlarla bölgenin eski günlerine hızla dönmesi için var gücümüzle çalışmaya, seferber olmaya devam edeceğiz. Dünya Bankasına destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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