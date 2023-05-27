Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,824.90
BTC/USDT
26,702.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret ediyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Sağlık, Asrın felaketi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hatay'da fizik tedavi merkezi ve su arıtma ünitesi kurdu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile su arıtma ünitesi hizmete açıldı.

Hüseyin Yıldız  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Dokuz Eylül Üniversitesi Hatay'da fizik tedavi merkezi ve su arıtma ünitesi kurdu Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi de bu kapsamda, Sultanbeyli Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılan konteyner kentte fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile su arıtma ünitesi kurdu.

Konteynerden oluşan merkez ve ünite, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un katılımıyla hizmete açıldı.

Prof. Dr. Demiralp, konuşmasında, deprem bölgesinde ihtiyaca göre proje çalışması yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda, 7'nci su arıtma tesisini Kırıkhan ilçesinde kurduklarını belirten Demiralp şöyle konuştu:

"Burada halkımıza doğrudan içilebilir su ile evlerinde çay ve yemekte kullanabilecekleri bir sistem kurmuş olduk. Aynı zamanda kurulan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde hocalar ve öğrenciler çok büyük heves ve istekle gönüllü olarak çalışıyor. Bölgede özellikle fiziksel engelli vatandaşlarımız çok sayıda bulunuyor ve bu hizmetin yerinde olduğunu görüyoruz."

Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz ise ilçenin su ihtiyacını paketlenmiş su ile çözmeye çalıştıklarını belirterek açılışı yapılan arıtma tesisinin daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Arıtma tesisinin kurulumunda emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz içme suyuyla ilgili tüm mahallelerde arıtma tesisi çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Bozdağ: İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır
Gazeteci-yazar Engin Ardıç hayatını kaybetti
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı'nda Hatay yemekleri tanıtıldı

İstanbul Havalimanı'nda Hatay yemekleri tanıtıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hatay'da fizik tedavi merkezi ve su arıtma ünitesi kurdu

Depremzede kuyumcular, ahşap prefabriklerde iş başı yapacak

Hatay'da 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin inşası sürüyor

Hatay'da 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin inşası sürüyor
Defne Devlet Hastanesi eczane hizmetiyle de hastalara kolaylık sağlıyor

Defne Devlet Hastanesi eczane hizmetiyle de hastalara kolaylık sağlıyor
Hatay ve Osmaniye'de depremde zarar gören vakıf eserler onarılıyor

Hatay ve Osmaniye'de depremde zarar gören vakıf eserler onarılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet