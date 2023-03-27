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Yaşam, Asrın felaketi

Doktor ve öğretmen çift depremzedelere yardım için yollara düştü

İstanbul'da yaşayan doktor ve öğretmen çift, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü olan memleketleri Kahramanmaraş'a gelerek yardım malzemelerini kırsal bölgelere ulaştırıyor.

Bilal Kahyaoğlu, Mustafa Çavuş  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Doktor ve öğretmen çift depremzedelere yardım için yollara düştü Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kahramanmaraş

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak çalışan Abdurrahman Ak ile öğretmen eşi Şeyma Ak, depremlerin ardından memleketlerinde yardım faaliyetlerine katılmaya karar verdi.

İstanbul'dan kendi imkanları ve arkadaşlarının destekleriyle temin ettikleri yardım malzemelerini araçlarına yükleyen çift, Kahramanmaraş'ın kırsal kesimlerinde dağıtıyor.

Şeyma Ak, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta doğup büyüdüğünü anlattı.

İşleri gereği İstanbul'da yaşadıklarını belirten Ak, "İstanbul'da yaşıyoruz ama ailemiz, sevdiklerimiz, akrabalarımız burada. Mümkün olduğunca sürdürülebilir ve sürekli yardım yapmak istiyoruz. Ne zaman fırsat bulursak ayda bir de olsa küçük büyük demeden depremzede hemşehrilerimize yardım yapmayı ve bunu sürekli hale getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Yardım faaliyetlerini özellikle köylerde sürdürdüklerini ifade eden Ak, ellerinden geldiğince hijyen malzemesi, çocuklara oyuncak ve kitap dağıttıklarını dile getirdi.

Doktor Abdurrahman Ak ise Türkiye'nin büyük bir deprem felaketini yaşadığını söyledi.

Böylesi zor bir süreçte herkesin imkanı dahilinde dayanışma örneği göstermesi gerektiğini vurgulayan Ak, "Arkadaşlarımızla beraber arabamıza sığdığı kadar yardım malzemesi aldık. Buradaki kırsal bölgelere yardım malzemesi dağıtıyoruz. Elimizden ne kadar gelirse her fırsat bulduğumuzda İstanbul'dan yardım malzemelerini toplayıp Kahramanmaraş'a geleceğiz." dedi.

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