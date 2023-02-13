Doğuş Grubu, deprem bölgesindeki 13 TÜVTÜRK istasyonunu barınma amacıyla tahsis etti
Doğuş Grubu, TÜVTÜRK ile bölgedeki 13 istasyonun barınma amacıyla tahsis edildiğini, istasyonların içine konulan konteynerler vasıtasıyla her gün 1000'den fazla kişiye barınma imkanı sunduklarını bildirdi.
İstanbul
Gruptan yapılan açıklamaya göre, Doğuş Hospitality Grubu depremin olduğu ilk akşam 30’dan fazla kişiyle sıcak gıda, su ve diğer yemek servisleri için malzeme ve ekipman stokunu uçak kiralamak suretiyle bölgeye sevk etti.
İlgili yardımlar TÜVTÜRK istasyonları aracılığıyla barınma alanı ve yemek servisi için kullanılıyor.
Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklama şunlar kaydedildi:
"Doğuş Grubu olarak depremin gerçekleştiği ilk saatlerden itibaren tüm şirketlerimizle birlikte bölgede yapılan çalışmalara destek vermek üzere başta AFAD olmak üzere tüm ilgili birimlerle omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Doğuş İnşaat, Anadolu’nun farklı yerlerindeki şantiyelerimizden vinçli kamyon, excavator, kamyonlar, binek araçlar, jeneratörler, konteynerler ve büyük miktarda destek malzemesini uzman personeli ile deprem bölgelerine ulaştırdı. Doğuş Otomotiv, bölgedeki yetkili satıcı binalarının barınma amaçlı kullanılması, eski Genel Müdürlük binasının yardım malzemesi tasnifi için hazır edilmesi ve tır desteği sağlanması gibi pek çok çalışma yürütüyor. Tüm bunların yanında çok kıymetli uluslararası iş ortaklarımız ile yoğun bir iletişim içerisindeyiz.
Dünyanın farklı yerlerinde birlikte iş yaptığımız dostlarımızdan ülkemize gelen çok değerli yardım teklifleri için de köprü görevi görüyoruz. Kurumsal desteklerimizin ötesinde, çalışma arkadaşlarımızın büyük kısmı yardım çalışmalarının içinde bizzat yer alıyor. Önümüzde çok uzun bir iyileşme süreci olduğunun bilinciyle, bu zor günlerde de dayanışma içinde yaralarımızı birlikte saracağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.