Dolar
19.93
Euro
21.39
Altın
1,962.01
ETH/USDT
1,787.30
BTC/USDT
26,258.00
BIST 100
4,455.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da Güray Metal Plastik Fabrikasını ziyaretinde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Kanuni Bulvarı'nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Doğanşehir'de depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) afetzedeler için yapılan kalıcı konutlar hızla yükseliyor.

Volkan Kaşik, Orhan Yoldaş  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Doğanşehir'de depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de etaplar halinde afet konutları inşa ediliyor.

İlçede temeli atılan ve 3 etapta yapılacak 1681 konutun bir kısmının kaba inşaatı tamamlanırken, ihalesi biten 368 köy tipi konutun da yapımına devam ediliyor.

Hummalı çalışmanın yürütüldüğü afet konutlarında kaba inşaatı bitirilen bloklarda iç ve dış sıva işlemlerine başlanırken, köy tipi konutlarda ise temeller atılıyor.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, AA muhabirine, depremden etkilenen ilçelerindeki binalardan yaklaşık yüzde 70-80'inin yıkıldığını belirterek, vatandaşların ilk etapta çadırlarda ardından konteynerde barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.

"Çalışmalar çok hızlı ilerliyor"

Kılıç, çadır ve konteyner çalışmaları devam ederken bir yandan da depremzedelerin barınması için kalıcı konutların temellerinin atıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şu an 3 etap şeklinde deprem konutlarımız devam ediyor. Toplamda 1681 deprem konutunun yapımı sürüyor. Görüldüğü gibi yapılan konutlardan biri de bitmeye yakın. Çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Bir taraftan toplu konutlarımız diğer taraftan da köy konutlarımızı yapımı devam ediyor. Orada da 23 mahallede yer seçimi tamamlandı, bunların 16 tanesi ihale edildi. Buralarda da yer seçimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Örneğin Söğüt ve Altıntop mahallelerinde 200'e yakın köy konutu yapılıyor. Söğüt Mahallesi'nde planlamamıza göre 2 veya 3 ayda 15 köy tipi konutu teslim etmeyi düşünüyoruz. Çok hızlı ilerliyoruz inşallah kış gelmeden hem toplu konutlara hem köy konutlarına vatandaşlarımızı yerleştirmiş olacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 232 bin 957 trafik kazası oldu
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'deki olaylarla ilişkin davada karar açıklandı
Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü paylaşımı
Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi
Doğanşehir'de depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

Benzer haberler

Doğanşehir'de depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

Doğanşehir'de depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara başlanacak

Depremzede antrenörlerden konteyner kentteki afetzede çocuklara futbol eğitimi

Kahramanmaraş'taki "+1 Sokağı" down sendromlulara ve ailelerine sıcak yuva oldu

Kahramanmaraş'taki "+1 Sokağı" down sendromlulara ve ailelerine sıcak yuva oldu

Kahramanmaraş'ta psikososyal destek sağlanan kişi sayısı 500 bini aştı

Kahramanmaraş'ta psikososyal destek sağlanan kişi sayısı 500 bini aştı
Hatay Altınözü'nde depremzedeler için köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor

Hatay Altınözü'nde depremzedeler için köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet