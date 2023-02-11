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Osmaniye’de Bilge Sitesi’ndeki enkazda ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi Ofis semtindeki Sözel Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay’da 600 Evler Sitesi’nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın vefat ettiğini açıkladı. Deniz Baykal'ın arşiv görüntüleri.
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Gündem, Asrın felaketi

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Mehmet Sıddık Kaya, Aziz Aslan   | 11.02.2023
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Diyarbakir

Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


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