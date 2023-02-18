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Gündem, Asrın felaketi

Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazının taşındığı alanda güvenlik önlemi alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazlarından alınarak ayrı ayrı dökülen hafriyat polis tarafından korunuyor.

Ahmet Kaplan, Ömer Yasin Ergin   | 18.02.2023
Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazının taşındığı alanda güvenlik önlemi alındı Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı ve Galeria İş Merkezi ile merkez Bağlar ilçesindeki Tesisler Kavşağı'nda bulunan Serin-2 Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı yıkıldı.

Yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından iş makineleri aracılığıyla taşınan hafriyat Büyükşehir Belediyesi Dokuzçeltik Hafriyat Alanında ayrılan bölüme ayrı ayrı döküldü.

Hafriyatların her birine hangi binaya ait olduğunu belirten tabelalar yerleştirildi. Polis ekipleri de hafriyat alanında güvenlik önlemi aldı.

Hafriyatta bina sakinlerinden geri kalan fotoğraf, oyuncak, kıyafet, ayakkabı ve ev eşyası olduğu görüldü.

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