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Gündem, Asrın felaketi

Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte depremde yıkılan binalarla ilgili yapım kusurları olan ve kolon kestikleri iddia edilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Aziz Aslan   | 11.02.2023
Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Diyarbakır

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 29 kişi hakkında yakalama, gözaltı kararı verildi.

Soruşturma sürüyor.

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