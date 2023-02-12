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Gündem, Asrın felaketi

Diyarbakır'da Mehmetçik ve gönüllüler depremzedeler için 4 bin 200 çadır kuruyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Mehmetçik ve gönüllülerin desteğiyle 4 bin 200 çadır kurulması için çalışma yürütülüyor.

Bestami Bodruk   | 12.02.2023
Diyarbakır'da Mehmetçik ve gönüllüler depremzedeler için 4 bin 200 çadır kuruyor Fotoğraf: Bestami Bodruk - AA

Diyarbakır

Kentte yıkılan binalarda AFAD koordinasyonunda arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, diğer yandan depremzedeler için barınma ve yaşam alanı oluşturulması amacıyla çalışma yapılıyor.

Kentte 2 noktada 4 bin 200 çadırdan oluşan iki çadır kent kurulacak.

Bu kapsamda Dicle Nehri kıyısında Silvan Köprüsü yanında 136 dönüm alan üzerine 1800 çadırın kurulumuna başlandı.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince alanda yapılan alt yapı çalışmalarının ardından çadırlar bölgeye getirildi.

AFAD personeli başta olmak üzere, 7. Kolordu Komutanlığına bağlı askeri birlikler, İl Jandarma Komutanlığı personeli, güvenlik korucuları ve gönüllüler el birliğiyle çadır kurulumu yapıyor.

Kurulacak çadırlar donanımlarının sağlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacak. Ayrıca çadır kentte kurulacak destek çadırları da bölgede konaklayacak binlerce vatandaşa sıcak yemek ve sağlık gibi birçok alanda hizmet verecek.

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