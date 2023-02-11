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Gündem, Asrın felaketi

Diyarbakır'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasar gören ve boşaltılan binada mahsur kalan "Bıdık" adlı kedi, ekiplerce 128 saat sonra sepetli vinçle kurtarıldı.

Fecri Barlık, Ahmet Kaplan   | 11.02.2023
Diyarbakır'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Diyarbakır

Depremde yıkılan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi'ndeki Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Yıkılan binanın yanında bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede bir kedinin mahsur kaldığını gören Siirt İtfaiyesi ve Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, harekete geçti.

Kedinin sahibi Medine Bayram ve ekipler, sepetli vinçle eve girerek, mahsur kalan kediyi kurtardı.

Kafese konulan kediyi teslim alan Bayram, AA muhabirine, deprem nedeniyle boşaltılan binanın yakınına birkaç kez gelmesine rağmen kedisini bulamadığını söyledi.

Ekiplerin dikkati sayesinde kedisinin kurtarıldığını belirten Bayram, görevlilere teşekkür etti.

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