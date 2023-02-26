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Gündem, Asrın felaketi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da afetzedelerle görüştü.

Yeşim Sert Karaaslan   | 26.02.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

Ankara

Erbaş, ilk olarak İnönü Üniversitesi yerleşkesindeki İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedelere ziyarette bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erbaş, yurtta bulunan Diyanet Çocuk Etkinlik Kursu'ndaki çocuklarla sohbet etti.

Battalgazi ilçesindeki Kernek Karagözlüler Camisi'ne geçen Erbaş, bahçede kurulan Türkiye Diyanet Vakfı mobil ikram aracında çalışan personele teşekkürlerini iletti.

Depremlerde yıkılan, halk arasında "Yeni Cami" olarak bilinen tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde incelemelerde bulunan Erbaş, yetkililerden bilgi aldı.

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