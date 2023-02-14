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Kahramanmaraş’ta Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremzedelerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, şu an bölgede 17 bin hocanın hizmet verdiğini belirterek, Diyanet Akademisi eğitim merkezlerinde 4 bin 127 depremzedenin misafir edildiğini açıkladı.

Fırat Taşdemir   | 14.02.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremzedelerle bir araya geldi Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde kalan depremzede aileleri ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Erbaş, depremler sonrasında hemen bölgeye intikal ettiklerini dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında çok büyük acılar yaşandığını anımsatan Erbaş, tarihte 9 saat arayla 7,5 üzerinde iki depreme rastlanılmadığını söyledi.

Depremin yaşandığı ilk gün Başkanlıkta afet ve acil durum yönetim merkezini kurduklarını bildiren Erbaş, "Başkanlığımızın üst düzey yöneticileri, 72 il müftümüz, 4 bin küsur imamımız, müezzinimiz, vaizimiz deprem bölgesi dışındaki illerden deprem bölgesine hemen intikal etti. Şu an itibarıyla bölgede 17 bin hocamızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Diyanet Akademisi eğitim merkezlerimizde 4 bin 127 vatandaşımızı misafir etmekteyiz." diye konuştu.

Bazı sosyal medya hesaplarında Harput Eğitim Merkezi'nin depremzede vatandaşlara açılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ali Erbaş, "Harput Eğitim Merkezimizde de deprem mağduru kardeşlerimizi misafir ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Deprem bölgesindeki cenaze işlemleriyle ilgili hiçbir eksikliklerinin olmadığını dile getiren Erbaş, "Sadece cenaze işleri değil, arama kurtarma çalışmalarına katılanlardan sıcak yemek dağıtan hocalarımıza varıncaya kadar afet ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa bütün vazifeleri yapan hocalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, temel gıda, elbise ve yakıttan oluşan 571 tır malzemeyi deprem bölgesine gönderdiklerini, 515 mobil mutfak, hizmet ve ikram aracının bölgede faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Şimdiye kadar 1,5 milyona yakın depremzedeye sıcak yemek ikramında bulunduklarını aktaran Erbaş, geçen hafta cuma namazında depremzedeler için büyük miktarda bağış toplandığını, bu bağışların en kısa sürede bölgeye ulaştırılacağını kaydetti.

Daha sonra depremzede çocuklarla sohbet eden Başkan Erbaş, çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti.

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