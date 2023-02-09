Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de hayatını kaybeden anne Seyhan ile oğlu Seha Cankılıçaslan'ın cenaze namazını kıldırdı.
Ankara
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Osmaniye'de incelemede bulundu, depremzedeleri ziyaret etti.
Erbaş, Osmaniye Asri Mezarlığı'nda, depremde hayatını kaybeden Seyhan ile oğlu Seha Cankılıçaslan'ın cenaze namazını kıldırdı.
Anne ve oğlu için helallik isteyen Erbaş, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Diyanet İşleri Başkanlığının Osmaniye'deki Deprem Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Erbaş yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.