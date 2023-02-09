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Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti. VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de hayatını kaybeden anne Seyhan ile oğlu Seha Cankılıçaslan'ın cenaze namazını kıldırdı.

Ali Kemal Akan   | 09.02.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Osmaniye'de incelemede bulundu, depremzedeleri ziyaret etti.

Erbaş, Osmaniye Asri Mezarlığı'nda, depremde hayatını kaybeden Seyhan ile oğlu Seha Cankılıçaslan'ın cenaze namazını kıldırdı.

Anne ve oğlu için helallik isteyen Erbaş, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Osmaniye'deki Deprem Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Erbaş yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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