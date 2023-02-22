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Gündem, Asrın felaketi

Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kurduğunu bildirdi

Dışişleri Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından dış temsilcilikler eşgüdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni yardımlara ilişkin son verileri paylaştı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 22.02.2023
Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kurduğunu bildirdi Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Ankara

Bakanlık, Twitter hesabından ayni yardımların yer aldığı grafikli bir paylaşım yaptı.

Buna göre, deprem bölgelerinde 19 ülke 22 sahra hastanesi kurarken, şu ana kadar 90 bin 15 çadır, 167 yaşam konteyneri ve 999 mobil hijyen ünitesi Türkiye'ye getirildi.

Ayni yardımlar kapsamında ise 1 milyon 344 bin 234 battaniye, 196 bin 538 uyku tulumu, 74 bin 750 yatak, 26 bin 622 jeneratör, 5 bin 722 ton giyecek, 3 bin 65 ton hijyen tıbbi malzemesi ve 5 bin 678 ton gıda Türkiye'ye ulaştı.

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