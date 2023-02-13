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Hatay’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Madenoğlu Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’taki Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’taki Seçkinler Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
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Gündem, Asrın felaketi

Dışişleri Bakanlığı, 9 bin 247 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 80 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğunu duyurdu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 13.02.2023
Dışişleri Bakanlığı, 9 bin 247 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından, deprem bölgelerine yurt dışından gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerine ilişkin son durumu paylaştı.

Paylaşımda, 100 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu, 80 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu belirtildi.

Sahada 9 bin 247 yabancı personelin bulunduğu vurgulanan paylaşımda, ekip gönderilmesi beklenen ülke sayısının 5, gelecek yabancı personel sayısının ise 860 olduğu aktarıldı.

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