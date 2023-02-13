Dışişleri Bakanlığı, 9 bin 247 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı
Dışişleri Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 80 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğunu duyurdu.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından, deprem bölgelerine yurt dışından gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerine ilişkin son durumu paylaştı.
Paylaşımda, 100 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu, 80 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu belirtildi.
Sahada 9 bin 247 yabancı personelin bulunduğu vurgulanan paylaşımda, ekip gönderilmesi beklenen ülke sayısının 5, gelecek yabancı personel sayısının ise 860 olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.